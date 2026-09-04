Mattéo Guendouzi stangato dalla UEFA: salta la Roma e sfugge al duello con Dybala

La UEFA non ha usato giri di parole né sconti di pena dopo il caos scatenato in campo e sugli spalti durante la sfida di Champions League. Come riportato da Cronache di Spogliatoio, l' organo disciplinare, infatti, ha inflitto ben 4 giornate di squalifica e una salata multa di 50.000 euro a Mattéo Guendouzi, protagonista in negativo nel match giocato contro il Lione. Esultanze sopra le righe, gestacci e provocazioni dirette al pubblico sono costati caro all'ex Lazio, oggi pilastro del Fenerbahçe, finito nell'occhio del ciclone per un finale di partita decisamente incandescente.

Tra libertà condizionale e stop immediato

La decisione del giudice sportivo, tuttavia, prevede una parziale frenata: delle 4 giornate totali di stop, ben 2 sono state sospese per un periodo di prova della durata di un anno. Questo significa che il centrocampista non dovrà scontare quel blocco di partite, a patto di mantenere una condotta perfetta ed evitare nuovi comportamenti scorretti nei prossimi dodici mesi. Nonostante ciò, i restanti turni di stop costringeranno il giocatore a mancare nei primissimi e più delicati appuntamenti europei della stagione del club.

Guendouzi, salta il derby con la Roma e Dybala

La conseguenza più amara per Guendouzi è il forfait immediato per l'esordio nella fase a gironi di Champions League. Il Fenerbahçe affronterà infatti la Roma, e l'ex laziale dovrà tristemente seguire la partita dalla tribuna o davanti alla TV. Svanisce così il tanto atteso e infuocato nuovo capitolo della sfida personale contro i giallorossi e soprattutto contro Paulo Dybala, con cui negli ultimi anni, ai tempi del derby di Roma, non sono mai mancate scintille e duelli verbali in mezzo al campo.