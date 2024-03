Roma, infortunio per Azmoun: derby contro la Lazio a serio rischio

Nella giornata di oggi, Sardar Azmoun ha effettuato ulteriori controlli medici a seguito di un infortunio subito durante il servizio con la nazionale iraniana. L'attaccante del Roma ha subito una lesione ai muscoli flessori della gamba sinistra. Questo rappresenta un problema significativo per De Rossi, specialmente in una fase critica della stagione. Anche se i tempi di guarigione verranno annunciati nei giorni a venire, è evidente che l'assenza dell'iraniano peserà sul Roma nel fitto calendario di impegni previsti per aprile, sopratutto il derby contro la Lazio in programma sabato prossimo.