Claudio Lotito è intervenuto in serata a un evento organizzato presso l’università LUISS dove ha avuto luogo una lezione dal titolo "I bilanci di una società", tenuta dall'avvocato ed ex difensore biancoceleste Guglielmo Stendardo. La lezione si è svolta nell'aula Magna dell'Ateneo, con inizio alle ore 18:00.

Stendardo ha presentato così il presidente della Lazio Claudio Lotito, introducendolo ai presenti in aula nelle vesti di ospite speciale:

Poi la parola passa a Lotito:

Non bisogna essere accecati dalla passione e dimenticare il rispetto delle regole. Il sottoscritto è anche il proprietario della Lazio, dal punto di vista civilistico, io poi sono un gestore. Per poter tramandare questi valori bisogna far sì che la società non scompaia. Lo ricordava Stendardo. Ho preso Guglielmo dal Perugia ritenendo fosse un giocatore di prospettiva. La società Lazio era considerata una sfida impossibile, io l’ho considerata uno sport estremo. La fotografia: aveva 550 milioni di debiti, parliamo del luglio 2004. Mi ha stimolato l’approccio a un mondo che coltivava soltanto l’aspetto estetico e non l’aspetto economico. Ho ritenuto che fosse una gestione un po’ particolare, perché il risultato sportivo è cruciale, ma se vinci una coppa e la società scompare non penso sia corretto né negli interessi dei tifosi. Pagavo due squadre: quella gestita precedentemente e quella nuova. Avevamo creato uno spirito di appartenenza fondamentale nel mondo del calcio, che è un’attività sui generis. Bisogna vincere gli individualismi, se si riesce a trasformare questo in un credo, si possono raggiungere traguardi indipendentemente dalle risorse economiche. Servono ferocia agonistica e determinazione. Abbiamo fatturato 200 milioni contro gli 800 del Bayern, all’andata potevamo segnare 3 gol. Serve avere obiettivi, ma lo sport è un bene supremo, oggi lo abbiamo inserito in Costituzione. Chi fa il presidente deve tenere in ordine i conti, ma anche mandare un messaggio sano alla società civile, bisogna vincere per merito. Io sono tra i pochi a effettuare i pagamenti sempre in anticipo, penso che il 90% delle società fallisca e i debiti li paga la collettività, perché non vengono restituiti. Ho garantito la continuità aziendale, sono entrato un una gestione pagando 25 milioni di euro, e questi 25 milioni sono stati bruciati in poco tempo perché c’erano tanti debiti da onorare. Era stata bruciata la cassa, quindi il patrimonio netto, ho preso una società al funerale e l’ho portata in coma reversibile, c’era sempre questo debito elevatissimo ma l’ho dilazionato in 23 anni. Tramite un’operazione rimasta nella storia – sono stato il primo in Italia – ho rivalutato il marchio. La Lazio avva 380 milioni di debiti, poi l’Europa fece un’infrazione all’Italia per lo spalma-debiti, per cui la Lazio aveva un problema. Il marchio aveva un valore storico, era una fesseria perché il marchio ha un valore intrinseco. Mi si accese una lampadina: il marchio Lazio ha un valore! In quel contesto mi rivolsi a un illustre professore, chiedendo un parere. Il marchio doveva avere un aspetto sportivo e uno commerciale, quest’ultimo poteva essere venduto. Ho fatto emergere il valore reale del marchio, dato dai contratti e dall’attualizzazione del suo valore. Abbiamo fatto radio, tv, giornale, producevano risultati economici, sono stati attualizzati e hanno prodotto un valore commerciale di 120-130 milioni, certificati dal tribunale di Tivoli“.