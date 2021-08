Borsa Italiana | Comunicato sulla cessione di Caicedo al Genoa

L’operazione di mercato riguardante Felipe Caicedo, ceduto al Genoa. Come riportato dal comunicato su borsaitaliana.it: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Caicedo Corozo Felipe Salvador alla C.F.C. Genoa per un corrispettivo variabile pari ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 + IVA pagabili in due annualità“.

