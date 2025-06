Campagna abbonamenti 2025/26, al via domani: info e prezzi

Con l'indice di liquidità bloccato la Lazio, al momento, faticherà sul mercato. La mancata qualificazione alle competizioni europee non ha portato introiti nelle casse biancocelesti, e le operazioni in entrata sono momentaneamente rinviate. Seppur la società consideri “incedibili” alcuni big, i club italiani e europei hanno mostrato interesse per alcuni innesti laziali, soprattutto l'Inter per Nicolò Rovella, e il Burnley per Loum Tchaouna. Cessioni che potrebbero garantire liquidità alla Lazio, utile per rinforzare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri.

Al via alla campagna abbonamenti

Ma il mercato non è l'unico tema a riecheggiare nell'ambiente Lazio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 biancoceleste partirà nella giornata di domani. Nella giornata di oggi verranno pubblicate le informazioni necessarie per assicurarsi o meno il posto. I prezzi resteranno invariati rispetto alla scorso anno e come di consueto la prima sfida di Coppa Italia sarà compresa nell'abbonamento.

Il malcontento dei tifosi: e il possibile dato sugli abbonamenti

In un ambiente segnato da disillusione e malcontento per alcune scelte della società, sarà tutt'altro che semplice replicare i quasi 30.000 abbonamenti registrati nella scorsa stagione. La Lazio dovrà fare i conti con la delusione diffusa tra i tifosi, alimentata da un mercato al momento bloccato e dall’uscita dalle coppe europee dopo otto anni consecutivi di partecipazione.