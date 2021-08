Di Marzio, Fares-Genoa: “Prestito con diritto di riscatto a 7 milioni”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A pochi minuti dalla conclusione del mercato, la Lazio si muove in uscita: come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l’ufficialità di Caicedo, il Genoa avrebbe trovato l’accordo con la Lazio per l’acquisto di Fares. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, che porterebbe l’esterno algerino verso la stessa strada dell’attaccante ecuadoriano.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: