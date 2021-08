Il ds dell’Eintracht Francoforte: “Kostic può continuare a fare bene da noi”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Filip Kostic resta un giocatore dell’Eintracht Francoforte, dal momento che non è stata ricevuta alcuna offerta accettabile dal club prima della scadenza del termine di trasferimento. In merito, il direttore sportivo Markus Krösche ha dichiarato: “Il nostro compito è garantire la stabilità economica e sportiva dell’Eintracht Francoforte. Ovviamente è così anche in questo caso. Filip Kostic è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore. Siamo convinti che possa continuare ad essere un pilastro importante della nostra squadra anche in futuro“.

Come riportato da profis.eintracht.de

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: