Il saluto di Caicedo: “Ci legheranno sempre quei gol al 90esimo minuto” – FOTO

Felipe Caicedo saluta i tifosi biancocelesti con un messaggio sul profilo Twitter. Ecco le parole dell’ex attaccante biancoceleste: “Cari tifosi della Lazio come tutte le grandi storie c’è un inizio e una fine. Una storia lunga e bellissima fatta di momenti difficili e di momenti fantastici, grandi emozioni, grandi vittorie. Provo in questo momento tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l’affetto che mi avete regalato. Finisce qui la mia avventura con la Lazio, ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia. Ci legheranno sempre quei gol al 90 minuto, gioia e passione. Voglio ringraziare i compagni di squadra, la società, i magazzinieri, lo staff medico e tutti quelli che lavorano a Formello che mi hanno fatto sentire come a casa, spero di essere riuscito a ripagarvi col mio impegno e la mia professionalità. Un abbraccio a tutti e… AMAMI O FACCIO UN CAICEDO”

