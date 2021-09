Bruno Giordano sulla Lazio di Sarri: “Siamo partiti bene, mi preoccupa l’approccio iniziale”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Bruno Giordano è intervenuto a Radiosei. L’ex giocatore biancoceleste ha espresso le sue idee sul nuovo allenatore biancoceleste: “Sarri verrà giudicato come tutti gli allenatori. Un allenatore che fa un certo tipo di gioco non deve avere più tempo a disposizione rispetto a un altro. Tutti hanno bisogno di tempo. I risultati sono fondamentali, siamo partiti bene con due vittorie con la prima abbastanza sofferta, la seconda una passeggiata. E’ l’approccio iniziale che mi preoccupa perchè in entrambe le prime due partite sono andati sotto dopo pochi minuti. Non sempre si può ribaltare questa situazione quando ti si presentano squadre più consistenti”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: