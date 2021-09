CdS | Lazio, c’è un’altra squadra che aspetta gennaio e peserà molto sul bilancio

La loro mente è già a gennaio. È lunga la lista dei calciatori rimasti alla Lazio oltre il gong delle 20 di ieri e che peseranno molto sul bilancio. Ora aspetteranno la sessione invernale per accasarsi altrove. Quantomeno per riprovarci. Tra chi non ha avuto nessuna proposta, chi ha un ingaggio troppo alto per quello che è stato il rendimento delle ultime stagioni e chi è rimasto incastrato in un’estate in cui sono circolati decisamente meno soldi rispetto al passato a causa del Covid. Sono undici i giocatori in questione, nomi di diverso spessore e percorso in biancoceleste, acquisti sbagliati oppure ragazzi appena usciti dagli anni in Primavera. Partendo dai “big” non hanno trovato opportunità Jony, Durmisi e Lukaku. Dei tre soltanto il belga non ha partecipato nemmeno al ritiro di Auronzo, ora potrebbe essere reintegrato per aggiungere un uomo a sinistra. Jony, rientrato dal prestito all’Osasuna, è stato escluso dalle opzioni per il campionato a ridosso dell’esordio ufficiale con l’Empoli. Adekanye è infortunato e fuori dai gradimenti di Sarri. Ha il vantaggio dell’anno di nascita: è un 1999, non occuperebbe uno slot nella lista dei 25 per la Serie A (come A. Anderson, utilizzato a Empoli, rimasto a Roma). A libro paga anche Dziczek, polacco classe ’98 che ha militato nella Salernitana nel biennio dal 2019. Gondo è stato l’unico a rescindere consensualmente. La complicazione vale per Lombardi, condizionato dagli infortuni. Alessandro Rossi fino a ieri ha provato a chiudere con uno dei tanti club di C interessati. Di recente aveva prolungato con la Lazio fino al 2024. Non ha trovato sistemazione Falbo, terzino classe 2000. Cerbara è in scadenza di contratto nel 2022, sarebbe servita un’uscita a titolo definitivo che non si è concretizzata. Stesso discorso vale per Jorge Silva. Tutti quanto lavoreranno nel Training Center in orari differenti rispetto alla squadra guidata da Sarri. Avranno a disposizione un preparatore atletico, un fisioterapista e tutte le altre figure professionali previste dal contratto. Per lasciare la Lazio dovranno aspettare gennaio. Il loro countdown è di nuovi iniziato. Corriere dello Sport.

