Galatasaray, Falcao lascia la squadra turca: sarà assente contro la Lazio

Radamel Falcao ha ufficialmente rescisso il proprio contratto che lo legava al Galatasaray. La squadra turca, sarà una delle sfidanti della Lazio nel Girone E di Europa League, incontro che avverrà alla prima giornata del torneo il prossimo 16 settembre. In quell’occasione, sarà il Galatasaray a giocare in casa, senza però uno dei giocatori più importanti in rosa, Falcao appunto. Per lui adesso, si è fatto avanti il Rayo Vallecano, pronto ad accogliere l’ex attaccante del Monaco.

