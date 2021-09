Italia Under 15, convocato la giovane biancoceleste Campofiorito

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Continuano le buone notizie per il settore giovanile biancoceleste che continua ad ottenere chiamate nelle nazionali giovanili. L’ultima in ordine di tempo, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, riguarda la giovane Giulia Campofiorito convocata dall‘Italia Under15 in vista dei raduni delle selezioni territoriali avviati già dalla FIGC nei mesi scorsi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: