Parolo: “La Lazio è un cantiere aperto ma che va veloce. Zaccagni? Acquisto importante”

Si è concluso il calciomercato. La Lazio ha chiuso con l’arrivo di Mattia Zaccagni per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ora opinionista di DAZN. Tra le varie domande fatte a Parolo, non poteva mancare una considerazione sui biancocelesti: ha definito la Lazio ancora un cantiere aperto ma che comunque va veloce. Zaccagni, l’ultimo arrivato in biancoceleste, è un acquisto importante per Parolo, visto che lo considera un giocatore che va dentro al campo. Oltre a lui, la Lazio ha comunque giocatori funzionali.

