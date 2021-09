Presentazione Lazio Women, presenti Lotito e la sindaca Raggi: le dichiarazioni degli ospiti

All’evento “Il calcio incontra la moda“, che ha avuto luogo dalle 21 in Via Veneto a Roma, è stata presentata la rosa della Lazio Women: l’evento è stato organizzato proprio dalla Società in collaborazione con l’Associazione Via Veneto e patrocinata dal Comune di Roma. Le calciatrici hanno avuto la possibilità di sfilare per Moimimì, la casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali e la tenuta da viaggio per le trasferte. All’evento erano presenti il Presidente Claudio Lotito, la sindaca Virginia Raggi e l’assessora Veronica Tasciotti. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate:

Lotito: “Sono onorato di essere qui a rappresentare i colori della Lazio, prima squadra della capitale, in una location che rappresenta la storia del cinema nazionale e internazionale. Intendo rilanciare quello spirito di socialità: lo sport è un binomio con la cultura. Al di là del risultato, dobbiamo assolutamente promuovere questi valori per poter formare i giovani che un domani saranno i futuri cittadini. Dopo un periodo molto triste per il mondo, per l’Europa e per la città, abbiamo tutti necessità di fare squadra. La mia squadra femminile è un gioiello, vorrei dimostrare che siamo abituati a vincere in tutte le condizioni, siamo dei combattenti e non dei reduci. Auguro a tutti di proseguire con questa logica e determinazione, per far avvenire i migliori successi in questa città.”

Raggi: “Vi attende una stagione durissima, ma saprete fare il vostro meglio. Grazie perché questo evento è stato fortemente voluto dall’Associazione Via Veneto e dalla Società biancoceleste. Nonostante il periodo Covid, le ragazze hanno dimostrato tenacia fino ad arrivare in serie A, grazie alla società e al loro staff. Sono una squadra e hanno combattuto una sfida importantissima. Hanno tenuto duro. Ci avete fatto passare una bella serata di sport, moda e musica.”

Coach Morace: “Spero che le caviglie delle ragazze siano ok, avendo sfilato con i tacchi. Sono tutte belle e sono orgogliosa di loro.“

