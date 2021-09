Trattativa Kostic, Eintracht accusa la Lazio di aver commesso un errore

Come riportato da Marco Corradi, novità sulla trattativa di Kostic non andata in porto. Il club tedesco nega di aver rilasciato alla Lazio una mail sbagliata, piuttosto l’errore è stato della società biancoceleste che non ha riportato correttamente la parola “Frankfurt”. Ed è stata la stessa Lazio ad ammettere per iscritto la svista, quando ha ripresentato l’offerta sul finire del calciomercato.

Dalla Germania – “L’#Eintracht nega di aver dato la mail sbagliata alla #Lazio per #Kostic. Il club non agisce così. È stata la #Lazio ad essersi dimenticata la k in Frankfurt, l’ha ammesso per iscritto quando ha ripresentato l’offerta nelle fasi conclusive del calciomercato” — Marco Corradi (@corradone91) September 1, 2021

