CALCIOMERCATO – Per Ribery non solo il Verona: ci prova anche la Salernitana

Il calciomercato si è ufficialmente concluso martedì alle ore 20:00, con gli ultimi acquisti fatti n extremis dalle varie Società. Quello degli svincolati però, non è mai finto, ma anzi è iniziato proprio in queste ultime ore. Tanti i giocatori attualmente senza squadra, di cui alcuni volti noti. Uno su tutti Frank Ribery, esterno ex Fiorentina che ha rescisso il contratto con i Viola ed è alla ricerca di una nuova squadra. la Lazio aveva chiesto informazioni prima della fine del mercato, dopo il no dell’Eintracht per Kostic. A Sarri però non entusiasmava come rimpiazzo e così i biancocelesti hanno virato su Zaccagni. Ora, è proprio i Verona la squadra più vicina al giocatore francese, anche se c’è ancora distanza sull’ingaggio. Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci starebbe provando anche la Salernitana, alla ricerca di un rinforzo di lusso per questo primo anno in Serie A.

