Ciro all'assalto di Toni e Vialli: i suoi gol per volare in Qatar

Una rete e raggiunge a quota 16 due leggende. Il ct gli da fiducia e lo carica: “Ha sempre fatto bene quando ha giocato. Deve solo continuare così e stare tranquillo“.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri Mancini ha pronosticato all’attaccante biancoceleste una stagione da record: “Ciro con Sarri si divertirà“. Per Immobile sono 159 i gol in 262 presenze: solo Nordahl lo precede come medie realizzative (0,77 contro 0,61 per partita). In Nazionale, però, Ciro ha meno libertà di muoversi rispetto alla Lazio, dove lo servono puntualmente in verticale. Davanti alla Bulgaria si ripartirà con il tridente campione d’Europa: Ciro scortato da Chiesa e Insigne. Lungo la serie delle 34 partite senza sconfitte, gli azzurri hanno segnato 87 reti, di cui 8 firmate dall’attaccante biancoceleste. Nessuno negli ultimi tre anni ha segnato quanto il centravanti della Lazio in Nazionale. Il suo conto azzurro è salito a 15 reti in 52 presenze ed è già nella top 20. Gli manca solo una rete per raggiungere due leggende, come Toni e Vialli.

