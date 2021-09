CdS | Ecco Zaccagni-gol. Ha la maglia di Caicedo

Ieri il primo allenamento del nuovo attaccante della Lazio: in rete in partitella. Ha scelto il numero 20, lasciato libero dal Panterone.

Come riportato dal Corriere dello Sport, esordio a Formello per l’ex Verona, in campo dopo aver firmato un contratto da 4 anni (1.7 milioni più bonus). Vuole conquistare tutti. Ieri Zaccagni si è messo subito in mostra, segnando nella partitella con la casacca arancione; Sarri è pronto per utilizzarlo da vice ala o trequartista in caso di aggiunta di modulo (4-3-1-2). Oggi Zaccagni ha 26 anni, è stato lanciato da Marco Oslo nel 4-3-3 in Seconda Divisione per poi ricevere la chiamata del Verona nel 2013. Poi i prestiti al Venezia e al Cittadella e la riconferma nel 2016 al Verona. E’ stato Iuric a consacrarlo e con Sarri può fare bene. Ieri è stato inserito nella lista del campionato al posto di Fares; è stato confermato Vavro (in ballottaggio con Lukaku) per implementare la difesa e Hysaj come vice Radu. Patric continuerà a essere il sostituto di Luiz Felipe. Oggi usciranno le liste Uefa.

Per quanto riguarda le voci di mercato su David Luiz, svincolato ed ex giocatore di Sarri, sono arrivate smentite anche nella giornata di ieri. Il giocatore, richiesto da Benfica e Flamengo, sta cercando una squadra e sarebbe tesserabile con la Lazio, dal momento che è ancora liberto uno slot da extracomunitario (Kamenovic non è stato messo sotto contratto), ma è necessario uno switch.

