Dalla Serbia, Stella Rossa interessata al prestito di Kamenovic

Come riportato dal portale serbo alo.rs, la Stella Rossa sarebbe interessata a prendere in prestito per un anno il difensore serbo biancoceleste Dimitrij Kamenovic: il classe 2000 ex Cukaricki, non è stato tesserato dalla Lazio dopo essere arrivato all’inizio di Luglio. I campioni di Serbia avrebbero bisogno di un’alternativa a Milan Rodic, ed essendo impegnati in Europa League, sarebbe un’opportunità in più per Kamenovic per crescere e migliorarsi.

