Italia-Bulgaria, ecco la formazione ufficiale: Immobile e Acerbi titolari

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Questa sera alle 20.45 al Franchi di Firenze, e in diretta su Rai 1, si giocherà Italia-Bulgaria, primo appuntamento post vittoria di Euro2020. L’account ufficiale della Nazionale Italiana ha appena pubblicato la lista dell’undici titolare: (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci (c), Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: