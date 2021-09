Italia-Bulgaria, Mancini: “C’è mancato di essere più precisi in zona gol”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo il pareggio casalingo dell’Italia contro la Bulgaria per 1-1 , Roberto Mancini si è espresso a caldo sul match. Ecco le sue parole:

Cos’è mancato questa sera?

“C’è mancato di essere più precisi in zona gol“.

Potevate attaccare di più l’area, magari?

“L’abbiamo fatto tante volte. Siamo stati un po’ imprecisi: sono quelle partite che se giochi anche per mezz’ora in più la palla non entra. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo fatto il massimo. Hanno fatto un contropiede: questo è il calcio“.

La condizione non è sembrata così deficitaria…

“Stavamo bene, dovevamo solo essere più precisi“.

Sul loro contropiede avreste potuto fare fallo?

“Potevamo fare fallo, ma non eravamo messi così male. È stata una casualità“.

Ora il discorso qualificazione si complica?

“Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: