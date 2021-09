Qualificazioni Mondiali 2022, Xhaka positivo al Covid: lo svizzero salta la sfida con l’Italia

Il membro dell’ufficio stampa della Nazionale Svizzera Adrian Arnold, ha annunciato alla Rsi la positività al Covid di un giocatore: si tratta di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal, che causa isolamento dovrà saltare la sfida con la Grecia e quella con l’Italia del 5 settembre. Da segnalare che il calciatore era l’unico non vaccinato all’interno del gruppo squadra della Nazionale.

Arnold si è così espresso sulla vicenda: “È un giocatore non vaccinato. Abbiamo lasciato che ogni giocatore decidesse per sé in merito alla faccenda, è una decisione personale di ogni giocatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Noi abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi, lui ha deciso da solo. Non è necessario che il resto del team sia messo in quarantena perché tutti sono vaccinati ed hanno il green pass, Xhaka era l’unico non vaccinato di questa spedizione“.

