Qualificazioni Mondiali, Muriqi segna e regala al Kosovo la prima vittoria nel girone

Alle 18.00 è andata in scena Georgia–Kosovo, gara valida per le qualificazioni dei Mondiali del gruppo B, del quale fanno parte anche Spagna, Svezia e Grecia. La gara è terminata 0-1 in favore degli ospiti, che hanno ottenuto la prima vittoria nel girone: la rete decisiva è stata segnata di testa da Vedat Muriqi, su cross dell’ex Lazio Valon Berisha. L’attaccante biancoceleste aveva anche segnato il gol dello 0-2, annullato poi dal VAR.

