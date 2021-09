SOCIAL | Caicedo risponde ai tifosi laziali: “Sarò sempre con voi”

Felipe Caicedo è ormai un nuovo giocatore del Genoa, ma i tifosi laziali non lo dimenticano, anzi sentono sempre di più la sua mancanza. Su Twitter il calciatore ha pubblicato un video con la nuova maglia e sotto il post non sono ovviamente mancati i messaggi dei suoi vecchi sostenitori. Al messaggio “Ci mancate già. Tanto”, Felipanther ha risposto “Sarò sempre con voi“; un altro tifoso ha commentato “Sai che qua sarà sempre casa tua vero?“, con il giocatore che si è espresso con un “Lo so“. Il Panterone rimarrà sempre nel cuore dei tifosi biancocelesti, ma anche lui li porterà sempre con sé.

