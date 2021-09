SOCIAL | Italia stasera in campo con la maglia dedicata alla vittoria dell’Europeo – FOTO

Stasera alle 20.45 si giocherà Italia-Bulgaria con la Nazionale che si ritroverà per la prima volta dopo la vittoria dell’Europeo nella notte dell’11 luglio. Oggi l’Italia continua il percorso per la Qualificazione per il Mondiale in Qatar e ha pensato di farlo indossando una maglia celebrativa, mostrata su Instagram dall’account ufficiale degli azzurri: la classica casacca sarà infatti decorata con il patch dedicato ai Campioni d’Europa.

