SOCIAL | Jessica Immobile risponde ai tifosi: “Vorrei venire in Curva Nord, spero di riuscirci al derby” – FOTO

Jessica Immobile è entrata assieme al marito nel cuore dei tifosi biancocelesti. Tutti amano e stimano la famiglia del bomber napoletano, adesso anche capitano della sua Lazio. Quest’oggi Jessica si è offerta di parlare un po’ con i suoi follower su Instagram, rispondendo alle domande dei tifosi. Non mancano i messaggi d’amore alla Lazio e ai suoi sostenitori, oltre ad un’importante rivelazione: un tifoso ha infatti domandato a lady Immobile se un giorno sarebbe venuta in Curva Nord per seguire marito e compagni. La sua riposta è stata: “Se mio cognato (fratello di Immobile) mi segue si, noi siamo un team. In verità volevo venire in Curva, spero nel derby di riuscirci”. Il fratello di Immobile ha risposto a Jessica: “Il nostro sogno… nella Nord… presenti” Chissà se Jessica e Luigi si presenteranno davvero al derby del 26 settembre nella curva biancoceleste. Tutti i tifosi della Lazio sperano che mantengano la parola.

Queste le risposte date da Jessica e Luigi ai loro followers:

