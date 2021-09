CdS | Lazio, senatore Radu: ok a Sarri per fare il terzino

Con la pausa per gli impegni delle Nazionali, mister Sarri lavora con i calciatori non convocati e rimasti a Formello. Tra questi c’è anche Stefan Radu, un senatore all’interno dello spogliatoio biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore romeno è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore tornando anche all’antico: oltre a ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a quattro, come alternativa ad Acerbi, in caso di emergenza, Stefan Radu ha dato massima disponibilità a Maurizio Sarri per svolgere il ruolo di terzino sinistro. In quel ruolo ora c’è un fedelissimo del Comandante, ovvero Elseid Hysaj, ma con la cessione di Fares (in prestito al Genoa) e il mancato tesseramento di Kamenovic, in quella posizione, in cui può giocare anche Marusic, la Lazio è rimasta “corta”. Ecco che allora Radu, in caso si dovesse presentare un’emergenza, è pronto a slittare sulla fascia sinistra. Proprio nella seduta di allenamento di ieri, mister Sarri ha provato sul campo questa soluzione. Per Radu non è la prima volta che ricopre il ruolo da terzino, già occupato in passato agli esordi.

