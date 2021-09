CdS | Tutta la Lazio pazza di Pedro il conquistatore

Da poco arrivato e subito parte importante della squadra: Pedro nelle prime uscite non si è risparmiato e si è fatto sicuramente notare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo è un palmares invidiabile ed il giocatore non aspettava altro che chance per dimostrare, ancora una volta, tutto il suo valore. Agli ordini di mister Sarri si è rigenerato, i compagni lo ammirano ed i tifosi cantano il suo nome: un ottimo avvio quindi quello dello spagnolo con la maglia della Lazio. L’esordio ad Empoli, senza aver disputato neanche un’amichevole con i biancocelesti e poi l’exploit con lo Spezia: nell’ultima gara oltre all’assist per Immobile ha anche procurato il rigore. Per il tecnico è un titolatissimo, per i compagni un rinforzo e per il popolo laziale è sicuramente un valore aggiunto della rosa. In poco tempo Pedro si è quindi conquistato il suo posto, il campo e fuori.

