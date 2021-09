Il Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse e la S.S. Lazio annunciano partnership per contrastare il fenomeno

Martedì 7 settembre alle ore 12 presso la sala stampa dello Stadio Olimpico in Roma, con ingresso da via dei Gladiatori, il Commissario Straordinario di Governo per le Persone Scomparse e la Società Sportiva Lazio annunceranno in una conferenza stampa una serie di iniziative realizzate in stretta collaborazione, tese a contrastare il fenomeno delle persone scomparse, che ogni giorno nel nostro Paese conta numeri preoccupanti.

La Lazio, Ente morale dal 1921, grazie alla sua capacità di penetrazione sociale e alla sua ramificazione in ambito sportivo e di comunicazione, intende fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad arginare una piaga sociale di cui non sempre si parla a sufficienza.

Nell’occasione verrà illustrato un accordo fra il Commissario del Governo per le Persone Scomparse, prefetto Silvana Riccio, e il Presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito, che avrà appunto ad oggetto le comuni iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e alert in caso di scomparse.

Nel corso della conferenza sarà inoltre presentato un video-spot sul tema delle persone scomparse, recentemente realizzato a titolo gratuito dai produttori Massimo Di Rocco della Bartlebyfilm, Maurizio Tuccio della Amazing film e dal regista Giorgio Bruno per il Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse.

