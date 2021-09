Il Messaggero | Lazio, Kostic messo fuori rosa dall’Eintracht dopo l’ammutinamento. Potrebbe arrivare a gennaio da Sarri

È scontro. L’ammutinamento pro-Lazio costa caro a Filip Kostic. Il giocatore verrà multato e finirà fuori rosa. E chissà che non possa diventare un’occasione per la stessa società biancoceleste per il mercato di gennaio. Si vedrà.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il nazionale serbo, quando rientrerà dagli impegni dopo le partite contro Lussemburgo e Irlanda per le qualificazioni ai Mondiali, troverà, appunto, due brutte sorprese: una muta tra i 50-100 mila euro e l’estromissione dalla rosa per motivi disciplinari. Il giocatore, che aveva protestato per la rigidità dell’Eintracht al trasferimento alla Lazio, occultando di proposito la proposta economica dei capitolini, non si era presentato all’allenamento, disertando la trasferta della sua squadra contro l’Arminia Bielefeld nell’ultima giornata di campionato. La cessione alla Lazio, come si sa, alla fine non è più avvenuta, ma l’atteggiamento del calciatore ha indispettito la società tedesca che adesso gli darà una severissima punizione. Lotito e Tare, con l’aiuto del procuratore Ramadami, potrebbero cogliere l’opportunità e lavorare fin da adesso per portare il giocatore, che tanto voleva Sarri, all’inizio del 2022.

ilmessaggero.it

