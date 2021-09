Italia-Bulgaria, Sconcerti su Immobile: “Va servito in profondità e lasciato giocare. Raspadori è più adatto a una squadra di Mancini”

Dopo il pareggio di ieri sera tra Italia e Bulgaria, il giornalista Mario Sconcerti si è espresso a TMW Radio, durante Maracanà, dove oltre alla gara, ha parlato dell’attaccante bianoceleste Ciro Immobile. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo una partita così ma non il pareggio. Mi aspettavo una partita più lenta e meno cattiva. Diventa comunque un punto importante, perché la Svizzera per ora è a punteggio pieno. Sono qualificazioni Mondiali e si passa con il primo posto, col secondo al ripescaggio. Tra qualche giorno giocheremo con la Svizzera e possiamo rimettere le cose a posto. Dobbiamo vedere cosa saranno Scamacca e Raspadori, quest’ultimo è un centravanti adatto a una squadra di Mancini. Sa restituire il pallone, mentre Immobile va servito in profondità e lasciato giocare“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

