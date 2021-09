TuttoSport | Lazio, David Luiz e quel messaggio a Sarri

<<Boss, Maurizio Sarri, tu meriti tutto il mio rispetto come persona e come allenatore! Vorrei ringraziarti di tutto e augurartile migliori fortune per il tuo futuro, continuerai a scrivere pagine importanti nel calcio! E grazie a tutto il tuo staff, sanno quanto gli voglio bene! Un grande abbraccio, ci vediamo presto». Così nell’estate 2019 David Luiz, passando dal Chelsea all’Arsenal, salutava il Comandante, anch’egli in procinto di lasciare i Blues per trasferirsi alla Juventus. Due strade che si separavano ma che oggi potrebbero riunirsi. Proprio questo messaggio, infatti, ora può essere preso come un importante indizio. A fine mercato la Lazio si è rinforzata in tutti i reparti, tranne che in difesa. La permanenza forzata di Vavro in lista è dovuta solo al fatto che il ds Tare non è riuscito a piazzarlo neppure in prestito gratuito. Ecco che allora il post del 2019 può essere riesumato per accostare il 34enne difensore centra le brasiliano, svincolatosi dall’Arsenal, alla Lazio. La difesa di Sarri può contare infatti sui titolari Acerbi e Luiz Felipe, quest’ultimo però spesso alle prese con le proprie fragilità fisiche, e su una riserva di esperienza come il mancino Radu. Per il resto ci sono Patric, adattato al ruolo di centrale, anche se con lo Spezia ha ben figurato, e, appunto, Vavro. Lo slovacco, pagato lo scorso mercato estivo ben 10,5 milioni, ha fallito con Inzaghi e non ha convinto Sarri durante il ritiro, tanto da essere estromesso dalla prima lista ed essere inserito nella seconda solo per mancanza di alternative. C’è la volontà della società di insistere con il giocatore, che però è stato estromesso dalla lista per l’Europa Leaugue. Un segnale che la dice lunga sull’affidamento che il Comandante fa sul difensore. Ecco che allora quella di David Luiz diventa un’occasione da prendere al volo. Soprattutto se la Lazio vorrà essere ulteriormente competitiva sui tre fronti nei quali è impegnata. E del resto, come ha dichiarato ieri Lotito, «per noi il mercato è sempre aper to…». TuttoSport/Claudio Chiarini

