CdS | Orsolini: “C’è stata l’offerta della Lazio, ma non era adeguata”

Tra i vari nomi orbitanti in zona Lazio per sostituire il Tucu Corre era stato fatto quello di Riccardo Orsolini, del Bologna. Oggi il ragazzo si è raccontato per il Corriere dello Sport, soffermandosi soprattutto sul suo futuro: “Mai chiesta la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. Chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue”.

