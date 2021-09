CdS | Reina verso la conferma anche in Europa, Strakosha si guarda intorno

Mister Sarri deve lavorare anche sul nodo portiere. Due pretendenti per un solo posto da titolare. Reina è sceso in campo nelle prime due gare di campionato e sembra, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, andare verso una conferma anche con il Milan. Il tecnico toscano però potrebbe avere in mente di riconfermare Pepe anche in Europa, scelta che quindi porterebbe Thomas Strakosha sempre più lontano dalla Lazio. L’albanese è in scadenza nel 2022 e la società non vorrebbe perderlo a zero. Si farà un’altra prova per convincerlo a restare, puntando sull’affetto per i colori biancocelesti.

