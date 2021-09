Di Gennaro su Immobile: Va bene le critiche, ma è l’attaccante migliore che abbiamo in Italia”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Antonio Di Gennaro, in vista del match di domani tra Svizzera e Italia, ha commentato il percorso della Nazionale e le critiche a Immobile. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Non credo che l’Italia abbia mai sottovalutato nessuno, la mentalità è quella di giocare sempre per vincere. All’Europeo la Svizzera l’abbiamo battuta nettamente e quello è un buon auspicio. Noi daremo il tutto per tutto e le assenze della Svizzera potranno risultare decisive. Domani rispetto alla sfida contro la Bulgaria avremo più spazi, avremo anche l’opportunità di giocare il nostro calcio in maniera migliore, anche se con la Bulgaria non è stato negativo. Queste gare richiedono anche un’attenzione maggiore perché il livello dell’avversario è superiore. Critiche a Immobile? Qualche critica ci sta, ma lui fa sempre il suo ed è l’attaccante migliore che abbiamo in questo momento in Italia“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: