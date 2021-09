Il Messaggero | Bruno Giordano: “Immobile? Il gol in nazionale non è facile come in Serie A”

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, intervistato da Il Messaggero, ha parlato delle critiche a Ciro Immobile in Nazionale: “Un conto è affrontare il difensore di una neopromossa. Quando vede Ciro, si spaventa solo a sentirlo nominare. Pensate come vive la partita un esordiente di fronte al capocannoniere della serie A. Tra l’altro in Italia si segna tantissimo. Non in nazionale, però. In campo internazionale non è così. Il livello sale. Dove non c’è l’esperienza e la classe, ecco il fisico. Meno spazi e quindi meno gol (…) Da immobile si aspettano valanghe di reti. E quando non segna, si chiedono come mai non riesca a ripetere le prestazioni che di solito fa con la maglia della Lazio”.

