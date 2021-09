CdS | Lazio-Kamenovic, nuovo accordo: resta con Sarri

Strappo ricucito. La Lazio tessererà Kamenovic a gennaio, è il nuovo accordo trovato tra la coppia Lotito-Tare, Kezman e il Cukaricki dopo giorni convulsi. Il difensore è in ritiro con l’Under 21 serba, rientrerà a Formello nei prossimi giorni e vi rimarrà per allenarsi, pur non potendo giocare partite ufficiali. Alla riapertura del mercato la società provvederà al tesseramento mancato il 31 agosto scorso. Kamenovic è rimasto in attesa tutta l’estate, dopo l’arrivo di Felipe Anderson c’era un solo slot libero per tesserare giocatori extracomunitari. Sarri ha sperato di strappare Kostic all’Eintracht, è arrivato Zaccagni, talento made in Italy. Ma Kamenovic è rimasto comunque senza tesseramento per una serie di motivi. Che non abbia fatto colpo su Sarri è un dato di fatto, in più ha pesato il sovraffollamento a sinistra. A libro paga, la mattina del 31 agosto, c’erano Fares, Lukaku e Durmisi. La cessione dell’algerino al Genoa è stata formalizzata solo a pochi minuti dal gong finale. Non c’è stato tempo per chiudere il tesseramento di Kamenovic. Kezman, l’agente del giocatore, era stato rassicurato più volte, non s’aspettava uno shock simile. Gli ottimi rapporti con la Lazio hanno però permesso di evitare guerre giudiziarie e arrivare al chiarimento. Kezman sarà a Roma nelle prossime settimane, incontrerà la società per mettere fine a questa vicenda e avere un confronto con la società. Kamenovic invece attenderà gennaio per rilanciarsi. A sinistra è rimasto solo Hysaj. Con la Serbia U 21 contro l’Ucraina è rimasto in panchina. Ha 21 anni, è giovane. Deve farsi valere e deve saper superare le prime delusioni. Corriere dello Sport.

