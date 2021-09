Moratti: “Ammiro Sarri, peccato non averlo conosciuto. Lotito? Fulmineo nell’ingaggiarlo”

L’ex storico patron dell’Inter Massimo Moratti, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha toccato numerosi temi, parlando anche del tecnico e del patron biancocelesti: “Ammiro Sarri, lo trovo molto bravo, peccato non averlo potuto conoscere perché quando lui esplodeva io stavo per smettere. Lotito non lo sento da tanto. È stato fulmineo nell’ingaggiare Sarri quando si è trovato senza Inzaghi. C’è anche la Lazio per le prime posizioni”.

