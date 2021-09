Qualificazioni Mondiali 2022, Kosovo-Grecia: Muriqi ancora in gol con la sua Nazionale

Nella sfida di questa sera tra Kosovo e Grecia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, Vedat Muriqi è andato ancora in gol con la sua Nazionale. Dopo la rete che ha regalato la vittoria nella scorsa sfida, anche oggi il centravanti biancocelste ha gonfiato la rete, questa volta segnando al 92esimo. Un gol che permette al suo Kosovo di agguantare in extremis il pareggio contro la Grecia, con il risultato di 1-1.

