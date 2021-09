Settembre tra campionato e Europa: il calendario della Lazio

La Lazio si prepara ad affrontare un mese di fuoco, che avrà inizio dal prossimo weekend subito dopo la sosta delle Nazionali. A settembre i biancocelesti non saranno impegnati solamente sul fronte italiano con il campionato di A, ma anche in Europa. Il sorteggio i Europa League ha decretato sfide non semplici per gli uomini di Sarri, che disputeranno il girone assieme a Galatasaray, Marsiglia e Lokomotiv Mosca. Gli incontri saranno dunque molto ravvicinato, e richiederanno una grande buona di forza fisica e mentale per tutta la Rosa.

Questi tutti gli impegni di settembre della Lazio:

SERIE A, MILAN – LAZIO: Dom 12/9 ore 18:00

EUROPA LEAGUE, GALATASARAY – LAZIO: Gio 16/9 ore 18:45

SERIE A, LAZIO – CAGLIARI: Dom 19/9 ore 18:00

SERIE A, TORINO – LAZIO: Gio 23/9 ore 18:30

SERIE A, LAZIO – ROMA: Sab 26/9 ore 18:00

EUROPA LEAGUE, LAZIO – LOKOMOTIV MOSCA: Gio 30/9 ore 21:00

