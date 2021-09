Svizzera-Italia, altro pareggio per gli azzurri: raggiunto il record di imbattibilità

Termina 0-0 la sfida di questa sera tra Italia e Svizzera , gara valevole per le qualificazioni ai Mondiale del 2022 in Qatar. Alcuni errori sotto porta degli azzurri, non permettono alla Nazionale di Mancini di agguantare la vittoria. Tuttavia, un nuovo record è stato raggiunto: 36 partite consecutive senza subire sconfitte, è il dato aggiornato con la partita si stasera. Un traguardo importante, che permette all’Italia di entrare nella storia del calcio.

