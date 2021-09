Svizzera-Italia, le probabili formazioni: Immobile guida l’attacco azzurro

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria nel match dell’Artemio Franchi, l’Italia si prepara a scendere in campo di nuovo, questa volta al St. Jakob Park di Basilea. Nella gara di questa sera delle 20:45, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, gli Azzurri affronteranno la Svizzera del neo ct Murat Yakin. Queste le probabili scelte dei due commissari tecnici:

SVIZZERA (3-5-2): Kobel; Schar, Akanji, Elvedi; Rodriguez, Freuler, Zakaria, Sow, Widmer; Zuber, Seferovic.

C.t. Murat Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

C. t. Roberto Mancini

