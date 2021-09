Beppe Signori su Immobile: “Penso che sarà il centravanti dell’Italia al prossimo Mondiale”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo Svizzera–Italia, Beppe Signori ha commentato la partita alla trasmissione La Domenica Sportiva su Rai Sport. Ecco le parole dell’ex giocatore biancoceleste su Ciro: “Immobile è un giocatore che fa gol, ma come sappiamo tutti noi attaccanti non bisogna cercarlo con insistenza altrimenti non lo trovi. Deve aspettare che arrivi il momento giusto, l’occasione giusta. Come caratteristiche Immobile si trova in difficoltà perché non riesce a trovare gli spazi. Ciro ha bisogno di spazio e anche nella Lazio cerca sempre di fare i tagli dietro i difensori centrali. Nel gioco di Mancini ha un po’ più di difficoltà perché si arriva sempre con il possesso palla e quindi gli spazi sono più ristretti”. Poi alla domanda se Immobile sarà il centravanti dell’Italia al prossimo Mondiale, risponde: “Penso proprio di sì. Immobile sta dimostrando tutte le domeniche di essere un giocatore che fa gol. Trovare un sostituto sarebbe inutile perché Mancini ho visto che cerca di fare meno cambi possibile. Immobile vedrete che ritroverà la continuità di gol anche in nazionale”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: