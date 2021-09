CALCIOMERCATO – Pedullà: “David Luiz? Lazio che ha detto stop da giorni”

Calciomercato ancora aperto, ma solo per i giocatori rimasti svincolati. Qualche giorno fa si era parlato di un interesse della Lazio per David Luiz, per puntellare la difesa. Solo interesse che non si è mai concretizzato. Nella giornata di oggi era avanzata la notizia di un interesse della Salernitana. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha chiarito la situazione intorno al giocatore con la Lazio che si è chiamata fuori già da qualche giorno mentre la Salernitana non ha mai pensato a David Luiz. Notizia sulla squadra di Salerno smentita dallo stesso giocatore.

