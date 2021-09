CdS | Felipe Anderson e Pedro, falsi nueve alla Mertens

Sarri pensa al brasiliano e allo spagnolo da finti centravanti: soluzione in più in caso di necessità.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in passato il tecnico ha stupito modificando anche i ruoli di Harzard e Dybala. Adesso ci riprova con le ali biancocelesti: ha aspettato la sosta per sperimentare Felipe Anderson e Pedro da falsi nueve. Sarri negli ultimi anni ha sempre trasformato i veri 10 in 9 artificiali con ottimi risultati, quindi perché non provarci alla Lazio? Nel 4-3-3 sono stati alternati Felipe e Pedro, ai cui lati si muovevano Romero-Zaccagni e Moro-Zaccagni. Si tratta di una Lazio più flessibile, da adattare in caso di necessità: per questo la volontà del tecnico di prendere giocatori, come Pedro, capaci di ricoprire più ruoli.

