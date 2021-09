La Repubblica | Sarri e Mourinho, i vecchi rivali possono aiutare Mancini

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Jorginho sbaglia il rigore, solo 0-0 in Svizzera. L’Italia condannata a vincerle tutte.

Come riportato da La Repubblica, l’impressione è che Mancini dovrà guardare soprattutto a due suoi colleghi al lavoro in A. Ed entrambe le alleanze conteranno qualcosa di paradossale: Sarri ebbe uno sgradevole confronto ai tempi di Napoli-Inter; mentre il secondo, Mourinho, fu il tecnico per il quale Moratti lo esonerò malgrado uno scudetto ancora fresco. La vicinanza del suo gioco con quello di Sarri dovrebbe aiutare Immobile a restare decisivo davanti alla porta. Mentre Mourinho ha già avviato il rilancio dell’attaccante romanista.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: