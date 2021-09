Lazio Women, Carolina Morace: “Ci manca il ritmo, ma c’è stato un grande passo in avanti. La strada è quella giusta” | FOTO

Seconda giornata di Serie A Femminile in archivio. Dopo la sconfitta all’esordio in casa contro la Sampdoria (1-2) la Lazio Women è uscita sconfitta anche nella prima trasferta stagionale, perdendo di misura (1-0) in casa dell’Inter. Inizio non facile, ma il campionato è ancora lungo, con tante gare da giocare per raggiungere l’obiettivo. Al termine del match, il mister delle ragazze biancocelesti, Carolina Morace, ha commentato la sfida contro le nerazzurre ai microfoni di Lazio Style Radio: “Ho visto una Lazio migliore rispetto a quella vista in campo contro la Sampdoria. Era per noi la quarta partita, il ritmo ancora non lo abbiamo assorbito a pieno e dovremo prenderlo giocando in campionato. Sicuramente posso dire che c’è stato un grande passo in avanti rispetto alla scorsa partita. Vedo che comunque le ragazze fanno ancora un po’ fatica, è una questione di ritmo. Però aver sentito esultare l’Inter a fine partita significa che abbiamo fatto qualcosa di positivo. In campo ho visto per alcuni tratti della gara i movimenti giusti che io chiedo alle mie ragazze in allenamento. In fase difensiva abbiamo concesso qualcosina in meno rispetto alla Sampdoria, ma è comunque troppo. Sarà un punto su cui bisognerà lavorare. La strada tracciata è quella giusta, i risultati arriveranno.

Andersen non l’ho conosciuta il primo giorno di ritiro, ma appena Monica Caprini me l’ha proposta io me la sono studiata per bene. Lei è il prototipo di attaccante che a me piace. È fortissima nei dribbling e in questo suo modo di spingere in avanti palla al piede. È una ragazza che non ha paura, consideriamo anche i suoi 22 anni. Poi tengo a sottolineare che i nostri due centrali, Foerdos e Thomsen, hanno 19 e 22 anni. Siamo una squadra giovane e nel giro di due o tre anni questi giovani cresceranno e miglioreranno ancora di più.

Ho valutato l’ipotesi di usare altri moduli, ad esempio contro la Sampdoria ad un certo punto della gara ho schierato un 4-4-2. Però io prima voglio che la mia squadra abbia il ritmo partita per affrontare la Serie A. Fatto questo ho intenzione di cambiare più moduli, magari anche a gara in corso”.

Quest’oggi invece, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, Carolina Morace è tornata sulla sconfitta contro l’Inter, tenendo alta la concentrazione per il futuro: l’immagine pubblicata è accompagnata dalla didascalia che recita: “Sono soddisfatta, siamo in crescita e si sono viste belle cose. Abbiamo ancora grossi margini di crescita. Continuiamo a mettere la squadra davanti alle individualità, questa deve essere la nostra forza”.

