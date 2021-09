Nesta sulla Lazio e sul suo futuro: “Squadra interessante. Ora sono pronto a tornare”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandro Nesta ha parlato di Lazio e Roma in riferimento al campionato di Serie A. Ecco le parole dell’’ex capitano della Lazio: “Le romane? Attrezzate e interessanti. Uguale il Napoli, che ha Spalletti, ci sa fare. E poi c’è la solita Atalanta, una certezza”. E sul suo futuro, aggiunge: “In estate qualcosa c’è stato, ma non era il momento. Ora però sì, sono pronto”.

Lo scorso 10 agosto, Nesta era presente a Formello per un aggiornamento professionale ed era in attesa di una nuova sistemazione in cui poter portare avanti il suo 4-3-3.

