TuttoSport | L’inter non molla il treno. Marinelli piega la Lazio

Nerazzurre vittoriose. 1-0 e ancora nel quintetto di testa.

Come riportato da TuttoSport, l’Inter batte la Lazio Women allo stadio Breda. Il pomeriggio si era aperto con l’omaggio a Ilaria Mauro, che in settimana ha dato l’addio al calcio: “Un esempio di grande umiltà e tenacia che continuerà a ispirare le generazioni future. Grazie Ilaria per tutto ciò che hai dato al calcio femminile e per quello che hai fatto affinchè questo sport continuasse a crescere“, scandiscono gli impianti. L’allenatrice neroazzurra, Rita Guarino, decide di far partite titolare la Bonetti; la Morace schiera dal primo minuto Pittaccio al posto di Visentin. Nella primissima parte della gara le biancocelesti creano delle difficoltà all’Inter, che al 37′ trova il goal del vantaggio con Marinelli. Nel secondo tempo errore dal dischetto della nerazzurra Simonetti che colpisce la traversa, dando fiducia alla Lazio, che piano piano esce con Martin e Andersen. Non basta però e l’Inter porta a casa i tre punti. A Inter Tv, la Guarino dichiara a fine partita:”Ma c’è ancora tanto lavoro da fare, potevamo chiuderla molto prima. Invece abbiamo sofferto, ma ci deve servire da insegnamento: già dalla prossima partita cercheremo di essere più ciniche. La Lazio si è presentata nel migliore dei modi, in più occasioni ci ha messo in difficoltà, complice anche l’aver fatto diversi errori sotto porta che ci hanno costretto a stringere i denti, ma ho visto una buona Inter. Bisogna migliorare, ma siamo solo all’inizio“.

