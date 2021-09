GdS | Parolo: “Grande legame con la Lazio. Sarri? L’uomo giusto al posto giusto. E su Anderson…”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dal campo, ai microfoni di Dazn: Marco Parolo ha iniziata la sua nuova esperienza dopo aver salutato la Lazio. L’ex biancoceleste, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del forte legame che lo lega ai capitolini: tra i ricordi più belli mette la Coppa Italia del 2019 vinta contro l’Atalanta. Per lui Sarri è l’uomo giusto al posto giusto, è un grande: attento al particolare. Il ciclo di Inzaghi era terminato ed era giusto cambiare, anche secondo l’ex centrocampista. Infine non sono mancate parole al miele per Felipe Anderson che secondo lui può rappresentare l’arma il più del tecnico.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: